Двух застройщиков будут судить в Краснодаре за мошенничество

Заведено уголовное дело на двух застройщиков в Краснодаре. Они похитили деньги 706 дольщиков. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

Уточняется, что они собирали деньги на строительство многоэтажных домов. Сами дома построены в результате не были.

Общий ущерб был оценен в 696 миллионов рублей. На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Им грозит до 10 лет тюрьмы. Также они обязаны возместить ущерб пострадавшим.