Двух задержанных исламистов арестовали в Казани за терроризм

В Казани арестовали двух участников запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир». Сейчас суд принимает решение о мере пресечения для остальных задержанных исламистов.

Об этом «Интерфаксу» сообщил сотрудник Вахитовского районного суда Казани. Он уточнил, что суд уже арестовал двух из пяти участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

Сейчас ведомство решает, какую меру пресечения избрать для оставшихся задержанных. Собеседник агенства добавил, что процесс идет в закрытом от СМИ режиме.

О задержании пятерых исламистов из террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* сообщили в ФСБ России 6 ноября. В ведомстве отметили, что они конспирировались и во время собраний распространяли террористическую идеологию среди жителей Татарстана. Кроме того, они вербовали в свои ряды представителей мусульманской религии.

Во время обыска мест их проживания правоохранители нашли и изъяли множество пропагандистских материалов, которые запрещены в России. Также там обнаружили большое количество средств связи и электронных носителей информации — их использовали в процессе ведении террористической деятельности.

По данным источника агентства, одного из задержанных обвиняют по статье «Организация деятельности террористической организации», а остальных — по статье «Участие в деятельности террористической организации».

*Запрещена в России