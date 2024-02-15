Криминал 15 февраля 2024, 17:23 Двух воспитательниц из Петрозаводска отправили в колонию за издевательства над детьми СК: в Петрозаводске мучавших детей воспитательниц отправят в колонию РИА «Новости»

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В Петрозаводске двух бывших воспитателей осудили за истязание детей. Женщин приговорили к 17 и четырем годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда, сообщила пресс-служба СК России по Карелии.

Воспитателей 34 и 38 лет признали виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязании. Старшему воспитателю вменили насильственные действия сексуального характера.

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«При взаимной поддержке друг друга они жестоко обращались с малолетними. Добиваясь от них полного послушания, неоднократно причиняли детям физические и нравственные страдания, унижали и оскорбляли их», — подчеркнули в СК.

Пострадавшими от действий воспитательниц признали 18 детей в возрасте пяти-шести лет. Факт сексуальных насильственных действий в отношении одного из воспитанников также доказали.

«Старшему воспитателю назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, второй подсудимой — в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — отметили в ведомстве.

По данным «Daily Карелия», посещавшие садик дети жаловались, что их запирали в туалете в темноте, кололи пальцы и мазали лицо майонезом. Тем, кто плохо ел, на тарелку складывали остатки из чужих тарелок и заставляли съедать.

В Уссурийске возбудили уголовное дело после информации в соцсетях о жестоком обращении с трехлетним ребенком. Воспитательница частного детсада затыкала плачущему воспитаннику рот одеялом.