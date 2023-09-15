Криминал 15 сентября 2023, 14:43 Двух вернувших украденный сейф с деньгам воров осудили в Брянской области

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В Севске за неудачную кражу осудили двух грузчиков магазина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Брянской области.

Коллеги выпивали и ночью решили украсть из магазина сейф с деньгами. Они надели шапки с прорезями и осуществили задуманное. Но утром, протрезвев, вскрыли его и обнаружили там почти миллион рублей. Испугавшись, грузчики все вернули начальству и признались в краже. Их осудили условно на 2,5 и три года.

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