Криминал 02 февраля 2023, 23:21 Двух укравших ящерицу из Ленинградского зоопарка мужчин приговорили к тюремному сроку

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Петроградский районный суд приговорил двух молодых людей из Санкт-Петербурга к заключению. Злоумышленники украли ящерицу из Ленинградского зоопарка, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу районной прокуратуры.

Преступление они совершили 12 августа 2022 года. Они выкрали ящерицу из павильона «Экзотариум». В дальнейшем животное погибло, выпав с 12-го этажа.

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В ходе заседания суда похитители раскаялись и заявили, что готовы купить для зоопарка несколько ящериц. Несмотря на это, их приговорили к заключениям сроком на один год 11 месяцев и 10 дней.