Двух участников банды Басаева арестовали за убийство 20-летней давности. Видео

СК вместе с сотрудниками ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и подразделениями ФСБ России задержал членов банды Басаева Саламбека и Асланбека Идаловых.

Они подозреваются в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. По ходатайству следствия из-за серьезности преступлений их заключили под стражу.

Следствие устанавливает их роль и конкретные действия во время нападения 4 октября 1999 года на военных. В тот день в районе станицы Червленная Шелковского района Чечни произошло боевое столкновение между военнослужащими войсковой части 34605 ВС РФ и участниками незаконных бандформирований, которые входили в отряды Басаева и Хаттаба. В итоге погибли 15 военных. Еще 28 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Также следователи проверяют причастность Идаловых к совершению других преступлений, не связанных с этим. Кроме того, продолжаются поиски других членов банды, совершихся нападение на военных. Расследование дела продолжается.