04 апреля 2023, 15:47
Двух таксистов в состоянии опьянения задержали в Курганской области
Полицейские Курганской области задержали двоих таксистов, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал городского отдела ГИБДД УМВД России.
Мужчин остановили на территории Далматовского и Щучанского округов. Водители находились пьяными за рулем. Задержать их удалось в ходе трехдневного рейда.
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Также полицейские задержали еще четверых таксистов, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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