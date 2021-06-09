В одном из районов Сочи, в Адлере, расстреляли двух судебных приставов. Они приехали на улицу Просвещения по поводу сноса дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Стрельбу открыл хозяин здания. По данным Теlеgrаm-канала Ваzа, всего приставов было трое, одному удалось убежать. Они приехали к мужчине с судебным постановлением.

Экстренные службы прибыли на место происшествия.

Погибшим судебным приставам было 35 и 36 лет, по данным Baza, стрелок убил Андроника Макивасяна и Альберта Азязяна.