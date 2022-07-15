Двух ставропольских полицейских заподозрили в попытке обмана пьяного водителя

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении двоих полицейских, которых заподозрили в попытке выманить деньги у попавшего в аварию пьяного водителя. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональный Следком.

Возле села Добровольное опрокинулся автомобиль. Прибывшие к месту аварии сотрудники полиции обнаружили в салоне машины водителя, который был пьян. Стражей правопорядка заподозрили в том, что они, угрожая составить протокол, потребовали от автомобилиста заплатить им 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.