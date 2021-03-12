Двух старшеклассников и студента заподозрили в изнасиловании в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали трех молодых людей, которых заподозрили в изнасиловании. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее 16-летнюю дочь изнасиловали на вечеринке в конце февраля. По подозрению в преступлении задержали двух одиннадцатиклассников и студента СПбГУ. Возбуждено уголовное дело.