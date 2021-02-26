Двух сотрудников ярославской колонии заподозрили в превышении полномочий

В Ярославской области задержали двух работников ярославской ИК-1. Сотрудников УФСИН заподозрили в избиении осужденных — видео с издевательствами ранее опубликовали СМИ.

Следователи уже возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

«Задержаны двое действующих сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области, подозреваемые в совершении указанного преступления», — уточнили в ведомстве. В СК намерены ходатайствовать об их аресте.

На опубликованных в СМИ видео, напомнило РИА «Новости», сотрудники УФСИН избивали в ИК-1 двух осужденных. Одного из них заставили лечь на стол практически раздетым и били дубинками. Второго вынуждали присесть, силой уложили на столешницу и тоже начали колотить.

По данным прессы, первый пострадавший от рук работников колонии уже отбыл срок и находится на свободе. Второй после побоев попал в больницу, где в итоге скончался.

Проверки после случившегося начали в областной прокуратуре и УФСИН. Устанавливаются обстоятельства инцидента и причастные к преступлению лица.