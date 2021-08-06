Двух сотрудников истринского изолятора арестовали после побега заключенных

Двух сотрудников изолятора в Истре, откуда в пятницу сбежали заключенные, арестовали. Под стражей они пробудут до 5 октября.

Об аресте перед судом ходатайствовало следствие, рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«В отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября», — уточнила она.

Сотрудников подозревают в превышении должностных полномочий.

За помощь в розыске сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди МВД объявило вознаграждение в один миллион рублей. Ему вменяют убийство бизнесмена Владимира Маругова.

Вместе с Мавриди из изолятора сбежали еще четыре преступника — обвиняемые в краже уроженцы Молдавии.

У камеры видеонаблюдения на здании ИВС, откуда сбежали заключенные, оказались перерезаны провода. Ее объектив смотрел прямо на ворота.