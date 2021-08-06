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    06 августа 2021, 20:11

    Двух сотрудников истринского изолятора арестовали после побега заключенных

    Александра Ломейко, Дамир Матюхин

    Двух сотрудников изолятора в Истре, откуда в пятницу сбежали заключенные, арестовали. Под стражей они пробудут до 5 октября.

    Об аресте перед судом ходатайствовало следствие, рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

    «В отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября», — уточнила она.

    Сотрудников подозревают в превышении должностных полномочий.

    За помощь в розыске сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди МВД объявило вознаграждение в один миллион рублей. Ему вменяют убийство бизнесмена Владимира Маругова.

    Вместе с Мавриди из изолятора сбежали еще четыре преступника — обвиняемые в краже уроженцы Молдавии.

    У камеры видеонаблюдения на здании ИВС, откуда сбежали заключенные, оказались перерезаны провода. Ее объектив смотрел прямо на ворота.