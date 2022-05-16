Двух сообщников осудили за участие в контрабанде военной техники в Польшу

Московский суд приговорил к лишению свободы гражданина России и гражданина Белоруссии, причастных к контрабанде комплектующих к военным вертолетам Ми-24. Преступная группа планировала незаконно приобрести комплектующие для дальнейшей отправки в Польшу, сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Мужчин поймали в январе 2021 года в результате контролируемой закупки, проведенной сотрудниками ФСБ.

«В ходе проведенной сотрудниками ФСБ России контролируемой закупки после приобретения указанных комплектующих военного назначения злоумышленники были задержаны. В результате проведенных следственных действий их вина полностью доказана», — сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности.

Членам группы вменили попытку «контрабанды вооружения, иной военной техники» (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 226.1 УК России). Преображенский районный суд Москвы приговорил одного из мужчин к трем годам лишения свободы, второго — к двум. Им предстоит отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

Обвинительные приговоры вступили в законную силу.