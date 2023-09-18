18 сентября 2023, 14:01
Двух россиян поймали при подготовке к поджогу военкомата под Ростовом
ФСБ: под Ростовом задержали 2 россиян, готовивших поджог по заданию террористов
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области двух агентов «Легиона „Свобода России“»*, готовивших поджог военкомата. В отношении них возбудили уголовные дела. Об этом рассказали в центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
«Оба были задержаны в момент подготовки к поджогу», — уточнили в ведомстве.
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При досмотре у них нашли четыре бутылки зажигательной смеси, а также заполненные контракты на службу в ВСУ и заявления с антироссийской позицией, подготовленные для вступления в ряды «Легиона „Свобода России“».* Один из задержанных заявил, что он «против мобилизации», поэтому собирался кинуть два «коктейля Молотова» в здание военкомата. Он предпринял неудачную попытку поджога в ночь на 15 сентября.
Задержание и допрос подозреваемых попали на видео.
* «Легион „Свобода России“ — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.
Поджоги
ФСБ
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