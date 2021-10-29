Двух россиян будут судить за изнасилование и убийство 24-летней давности

Двое жителей Хабаровска предстанут перед судом за изнасилование и убийство 24-летней давности. Их обвиняют по трем уголовным статьям. Об этом сообщил сайт прокуратуры Хабаровского края.

По версии следствия, в апреле 1997 25-летние хабаровчане напились и решили угнать машину с парковки. В поисках ключей они зашли к сторожу, который был там с сожительницей. Обвиняемые забили его до смерти. Потом один из предполагаемых преступников изнасиловал женщину.

Автомобиль они все-таки угнали, покатались на нем по городу, устроили аварию и сбежали. Уголовное дело направили в Кировский районный суд Хабаровска. Как рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, изнасилованная женщина уже умерла от старости. Одного из обвиняемых задержали в Хабаровске, а второй сменил фамилию и отсидел в колонии.

Собеседник отметил, что срок давности по этому делу прошел, и оно может быть прекращено, однако все решать будет суд.