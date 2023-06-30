Криминал 30 июня 2023, 13:13 Двух приезжих заподозрили в разбойном нападении и краже на севере Москвы МВД: полиция задержала в Москве двух подозреваемых в разбое и краже 21 миллиона рублей Соцсети

Читать 360tv в

Против двух мужчин возбудили уголовное дело о групповом разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, житель садового товарищества в районе Западное Дегунино ночью обратился в правоохранительные органы с заявлением о подозрительных мужчинах. Он рассказал, что видел, как двое неизвестных с рюкзаками торопливо выходили из соседнего дома и скрылись.

Реклама

Прибывшие на место сотрудники выяснили, что на хозяина коттеджа напали злоумышленники. Они брызнули в ему лицо из газового баллончика, ударили монтировкой по голове и избили. После этого налетчики, пригрозив ножом и отверткой, забрали деньги и ценности. Свой ущерб потерпевший оценил более чем в 21 миллион рублей.

Полиции удалось найти и задержать рядом с местом преступления двух подозреваемых уроженцев ближнего зарубежья 54 и 59 лет. Во время досмотра силовики обнаружили у них нож, отвертку и тысячу евро.

В пресс-службе добавили, что мигранты залезли в дом через окно. Сейчас они находятся под арестом, а полицейские занимаются поиском похищенного имущества и устанавллениют других возможных соучастников разбоя.

Ранее полиция задержала в Москве подозреваемых в мошенничестве в сфере госзакупок.