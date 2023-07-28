28 июля 2023, 12:05
Двух приезжих заподозрили в избиении мужчины до смерти в Москве
Двух уроженцев Брянска арестовали по подозрению в избиении до смерти мужчины в Москве
Сотрудники полиции в столице задержали двух подозреваемых в избиении. Против них возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, в столице двое молодых людей 22 и 27 лет во время конфликта избили мужчину и его приятеля. В результате драки серьезно пострадал 37-летний потерпевший. Его увезли с травмами в больницу, но врачи не смогли его спасти. Второго избитого мужчину также доставили в медучреждение.
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Полицейские задержали двух уроженцев Брянска по подозрению в нападении. Суд передал материалы уголовного дела в СК для дальнейшего расследования. Вскоре следователи дадут процессуальную оценку действиям злоумышленников по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приезжих на время следствия отправили в СИЗО.
Ранее полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении мужчины у бара в центре Москвы.
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