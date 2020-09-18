Двух предполагаемых фальшивомонетчиков задержали в Свердловской области
В Свердловской области задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. Правоохранители установили, что они расплачивались фальшивыми купюрами в нескольких магазинах. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По данным издания, задержанные приобрели в онлайн-магазине несколько поддельных банкнот и совершили на них покупки.
Полицейские изъяли восемь фальшивых купюр достоинством пять тысяч рублей каждая. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Следующие 12 лет они могут провести за решеткой.