Двух пособников боевиков банды ИГ* задержали в Дагестане

Правоохранители задержали 46-летнего Джабраила Ибнухаджарова и 29-летнего Магомедгаджи Магомедова.

«Указанные лица подозреваются в пособничестве членам бандподполья, в частности, группировки Асельдерова Р. М. („Вилаят Кавказ“ — прим. ред.), нейтрализованного в декабре 2016 года», — сказано в сообщении ведомства.

Обоих мужчин удалось задержать в Махачкале 28 ноября этого года. Вскоре после этого в их домах провели обыск. В результате правоохранители обнаружили у Ибнухаджарова оружие и боеприпасы.

В отношении задержанного пособника боевиков возбудили уголовное дело по статьям «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Правоохранительные органы продолжают следственные действия.

«Вилаят Кавказ» — отделение запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», действовавшее на Северном Кавказе.

* ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация.