Криминал 07 марта 2024, 10:37 Двух полковников полиции арестовали в Москве по делу об убийстве Суд в Москве арестовал двух полковников полиции из Омска, обвиняемых в убийстве РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы взял под стражу бывшего руководителя антикоррупционного подразделения омской полиции Александра Карасева и его коллегу Рафаэля Карагезяна. Мужчин, занимавших должности полковников полиции, задержали по подозрению в убийстве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Обвиняемые находятся под стражей и будут ожидать дальнейшего рассмотрения своего дела, которое запланировано на 5 мая. Детали и обвинения, предъявленные фигурантам, пока не разглашаются.

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До 2017 года Карасев возглавлял отдел экономической безопасности и борьбы с коррупцией в омском УМВД, после чего перебрался в столицу. В период его руководства всплывали слухи о возможной вовлеченности Карасева в нелегальные операции с недвижимостью.

Ранее против белгородских силовиков возбудили дело за незаконную выдачу гражданства главарю банды и его семье.