Криминал 07 сентября 2023, 11:19 Двух полицейских задержали в Москве за кражу криптовалюты Двух полицейских задержали в Москве за кражу криптовалюты на 26 миллионов рублей РИА «Новости»

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Двух сотрудников полиции задержали в Москве по подозрению в хищении почти 10 биткойнов, около 26 миллионов рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка.

По данным ведомства, сотрудники отдела полиции «Жулебинский» обманули гражданина, заявив, что он причастен к противоправным действиям, и сняли с его счетов крупную сумму в криптовалюте.

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Как уточнил телеграм-канал Baza, 19 июля, находясь на дежурстве, полицейские задержали мужчину на Привольной улице. Они скрутили его, надели наручники, посадили в машину и убедили, что на него якобы открыто уголовное дело.

Полицейские потребовали у задержанного телефон, для прекращения расследования. Они открыли приложение и вывели с криптокошелька мужчины 9,6 биткоина.

Сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности МВД задержали двух сотрудников полиции 6 сентября.

Ранее мошенники заставили пенсионера продать квартиру в Москве за 12,4 миллиона рублей и купить криптовалюту.