Двух подростков задержали в Ижевске с наркотиками
Полицейские задержали двух несовершеннолетних в Ижевске. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил сайт IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, полицейские задержали студента Воткинского техникума в лесополосе в районе улицы Кунгурцева Ижевска днем 3 ноября. Юноша нес 10 свертков с запрещенным веществом.
В тот же день на улице Песочной правоохранители остановили 17-летнего учащегося одного из колледжей Ижевска. У подростка забрали наркотическое вещество в крупном размере.
Оба несовершеннолетних на следствии заявили, что получили запрещенные вещества в определенных местах, информацию о которых узнали через интернет.
Возбуждены уголовные дела. Назначены экспертизы, следователи допрашивают свидетелей и родителей подростков.