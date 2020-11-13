Двух подростков задержали в Ижевске с наркотиками

По данным следствия, полицейские задержали студента Воткинского техникума в лесополосе в районе улицы Кунгурцева Ижевска днем 3 ноября. Юноша нес 10 свертков с запрещенным веществом.

В тот же день на улице Песочной правоохранители остановили 17-летнего учащегося одного из колледжей Ижевска. У подростка забрали наркотическое вещество в крупном размере.

Оба несовершеннолетних на следствии заявили, что получили запрещенные вещества в определенных местах, информацию о которых узнали через интернет.

Возбуждены уголовные дела. Назначены экспертизы, следователи допрашивают свидетелей и родителей подростков.