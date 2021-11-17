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    17 ноября 2021, 02:40

    Двух подростков задержали за угон машины под Новосибирском

    ГУ МВД по Новосибирской области: подростки устроили гонки с полицией на угнанной машине

    Дарья Морозова

    Задержаны двое 16-летних подростков, которые угнали машину под Новосибирском. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

    Сотрудники ГИБДД попытались остановить машину, у которой стекла были запорошены снегом. Но водитель за рулем попытался скрыться. В результате полицейским пришлось устроить погоню.

    Оказалось, что за рулем сидел несовершеннолетний без прав. Он угнал машину вместе со своим другом.

    На них завели уголовное дело.