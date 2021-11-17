Двух подростков задержали за угон машины под Новосибирском

Задержаны двое 16-летних подростков, которые угнали машину под Новосибирском. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Сотрудники ГИБДД попытались остановить машину, у которой стекла были запорошены снегом. Но водитель за рулем попытался скрыться. В результате полицейским пришлось устроить погоню.

Оказалось, что за рулем сидел несовершеннолетний без прав. Он угнал машину вместе со своим другом.

На них завели уголовное дело.