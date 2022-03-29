Двух подростков, угнавших автомобиль скорой помощи в Владимирской области, будут судить

Два подростка 14-ти и 16-ти лет угнали автомобиль скорой помощи в Меленках Владимирской области. Теперь подростков ждет суд. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 10 октября 2021 года. Машина принадлежала ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ». Автомобиль был без присмотра, чем и воспользовались подростки. Из-за неумения водить машину довольно скоро они врезались в металлический столб, после чего покинули место происшествия.

Злоумышленников удалось задержать. Помимо угона, 16-летнего парня обвинили в грабеже — в июне 2021 года он забрал у 11-летнего ребенка мобильный телефон. Суд над подростками состоится 4 апреля 2022 года.