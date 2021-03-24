Двух подростков поймали с наркотиками на Ямале

В Салехарде правоохранители поймали двух 17-летних москвичей, у которых при себе оказалась крупная партия наркотиков. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По версии следствия, молодые люди приехали в Салехард в конце января, чтобы разложить наркотики на множество мелких закладок по городу. Отмечается, что они намеревались распространить около 50 грамм запрещенного вещества. По данным информагентства, также задержан их 21-летний главарь. Он может провести за решеткой от пяти до восьми лет.