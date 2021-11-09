Двух подростков из Керчи отправили в колонию за подготовку терактов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал двух керченских подростков виновными в подготовке терактов. Их отправили в колонию: одного — на семь лет, другого — на четыре года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Крыму.

Сотрудники силового ведомства задержали осужденных в феврале 2020 года. Подростки 2003 и 2004 годов рождения готовили два теракта. По данным ФСБ, они являются сторонниками экстремистской идеологии и последователями Владислава Рослякова, который причастен к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже. После бойни Росляков совершил самоубийство.

«Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в социальных сетях и мессенджерах так называемые группы смерти, в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений», — добавили в ФСБ.

Во время обыска у экстремистов дома нашли самодельные бомбы с поражающими элементами и купленные в интернете компоненты для их изготовления. Осужденные испытывали взрывчатку на домашних животных.