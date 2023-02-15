15 февраля 2023, 16:54
Двух подозреваемых в убийстве 11-летней давности задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которых заподозрили в убийстве девушки. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональное МВД.
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Убийство произошло в апреле 2012 года. В полицию поступило сообщение о пропаже горожанки, которая ушла из своей квартиры в Пушкине и исчезла, передает ИА Nation News. Правоохранители возбудили уголовное дело. Выйти на след подозреваемых удалось лишь через 11 лет. Их поймали накануне. Следствие предполагает, что они решились на убийство ради денег девушки.
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