Криминал 03 апреля 2024, 17:12 Двух подозреваемых в терроризме арестовали в Дагестане до 1 июня РИА «Новости»

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Двух граждан Таджикистана, которых заподозрили в терроризме, арестовали на срок до 1 июня. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Верховного суда республики.

Решение вынес Советский райсуд в Махачкале 3 апреля. По словам главы пресс-службы Верховного суда Заремы Мамаевой, следствие ходатайствовало о взятии 24-летнего и 21-летнего молодых людей под стражу.

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Их заподозрили в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении, ношении оружия, совершенными организованной группой (часть 4 статьи 222 УК РФ). По первой из статей максимальная санкция составляет 20 лет лишения свободы, по второй — 12 лет.

«Суд <…> избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, по 1 июня 2024 года включительно», — отметила Мамаева.

Ранее в Самаре продлили арест певца и блогера Эдуарда Шарлота до 23 апреля.