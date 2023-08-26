Криминал 26 августа 2023, 11:15 Двух подозреваемых в обмане пенсионерки будут судить в Москве Перед судом предстанут двое обвиняемых в групповом мошенничестве в Москве

Читать 360tv в

Правоохранительные органы раскрыли факт крупного мошенничества. В столице будут судить мужчину с женщиной, которые могли под видом медиков обмануть пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, обвиняемые вместе с подельниками позвонили 77-летней женщине, представившись врачами. Аферисты сообщили, что у нее якобы выявили заболевание крови. После этого жертву убедили купить лекарства за 480 тысяч рублей, чтобы она смогла избавиться от «недуга».

Реклама

Однако вместо препаратов обвиняемый купил обычные витамины и разложил их в таблетницу, а затем отдал соучастнице. Та, надев медицинский халат и маску, отправилась домой к пенсионерке на улицу Руднева. Далее, прикинувшись врачом, злоумышленница отдала ей таблетницу за оговоренную сумму и покинула место преступления.

Ранее мошенники выманили у жителей Москвы 11 квартир с начала 2023 года. Телефонные аферисты убедили потерпевших в том, что они пресекают преступные действия в отношении своей недвижимости.