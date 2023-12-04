Криминал 04 декабря 2023, 11:18 Двух подозреваемых в краже денег из банкомата арестовали в Москве Суд в Москве арестовал мужчин, попытавшихся украсть 2,7 млн рублей из банкомата РИА «Новости»

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Суд в Москве арестовал двух подозреваемых в попытке кражи из банкомата более двух с половиной миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мужчины 46 и 48 лет решили вынести деньги из московского банка на улице Хабаровская. Там они вскрыли нижнюю дверцу банкомата, обеспечив себе доступ к сейфу, где лежали денежные средства в размере 2,7 миллиона рублей.

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Однако сработала сигнализация, в результате чего злоумышленники спешно покинули место происшествия. После этого стражи правопорядка задержали подозреваемых. Фигурантам предъявили обвинение в совершении покушения на кражу.

«С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее у двух пенсионеров в Москве украли 3,5 миллиона рублей. Одного вынудили предоставить код из СМС, а второго — взять кредит.