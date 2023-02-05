Криминал 05 февраля 2023, 16:28 Двух подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержали в Подольске СК задержал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Подольске РИА «Новости»

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Тело мужчины с травмами обнаружили в сквере «Бульвар Юности» в Подольске. Правоохранители оперативно задержали подозреваемых в смертельном избиении. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.

Погибшему мужчине было 49 лет. Его тело нашли 4 февраля, около 21:30. При осмотре на голове погибшего выявили повреждения. По факту случившегося возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

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По подозрению в совершении преступления задержали двух местных жителей. По данным следствия, они вступили в перепалку с прохожим, толкнули его на землю и избили. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Следователи изъяли с места преступления стеклянную бутылку из-под пива со следами пальцев рук, назначена судмедэкспертиза. Проводятся допросы, заключили в ведомстве.