Криминал 18 сентября 2023, 15:30 Двух подозреваемых в грабеже на юге Москвы и их заказчика задержали МВД РФ: двух подозреваемых в грабеже на юге Москвы и их заказчика задержали Пресс-служба МВД РФ

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Сотрудники уголовного розыска задержали в столице двух подозреваемых в грабеже с применением насилия, а также их заказчика. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

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В квартирах задержанных провели обыски. Там обнаружили часть похищенных вещей.

По данным правоохранительных органов, происшествие произошло на Воронежской улице. На мужчину напали двое известных. Они распылили ему в лицо содержимое газового баллончика. После этого злоумышленники похитили у пострадавшего портфель с документами, банковские карты, личные вещи и деньги. Действовали мужчины по наводке.

Ранее стало известно, что мужчина сдал в ломбард украшения своей онлайн-подруги на 340 тысяч рублей.