18 сентября 2023, 15:30
Двух подозреваемых в грабеже на юге Москвы и их заказчика задержали
МВД РФ: двух подозреваемых в грабеже на юге Москвы и их заказчика задержали
Сотрудники уголовного розыска задержали в столице двух подозреваемых в грабеже с применением насилия, а также их заказчика. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.
Реклама
В квартирах задержанных провели обыски. Там обнаружили часть похищенных вещей.
По данным правоохранительных органов, происшествие произошло на Воронежской улице. На мужчину напали двое известных. Они распылили ему в лицо содержимое газового баллончика. После этого злоумышленники похитили у пострадавшего портфель с документами, банковские карты, личные вещи и деньги. Действовали мужчины по наводке.
Ранее стало известно, что мужчина сдал в ломбард украшения своей онлайн-подруги на 340 тысяч рублей.
МВД РФ
Ограбления
Москва 2023
Реклама
Реклама