Двух петербуржцев заподозрили в интимной связи со школьницей

В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которых заподозрили в сексуальной связи с 13-летней школьницей. Об этом сообщили «Невские новости».

Отмечается, что за помощью к правоохранителям обратилась мать школьницы, которая рассказала о 21-летнем ухажере дочери. В ходе проверки выяснилось, что у девочки есть еще один возлюбленный, которому 22 года. По данным издания, оба молодых человека попадались на кражах. Возбуждены уголовные дела.