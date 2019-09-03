  • Двух петербуржцев подозревают в жестоком убийстве близнецов

    03 сентября 2019, 16:15

    Ольга Чеснокова

    Двое петербуржцев предстанут перед судом по факту жестокого двойного убийства. Их подозревают в расправе над 51-летними близнецами — братом и сестрой, а также в поджоге их квартиры. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

    По версии следствия, подсудимые в состоянии алкогольного опьянения пришли к жертвам в квартиру, чтобы ограбить их. Сперва они разделались с 51-летним мужчиной. Они избили его ногами, стулом, а затем закололи ножом в грудь. Жертва скончалась на месте. Сестру погибшего зарезали.

    После двойного убийства злоумышленники вынесли все ценное из квартиры: телевизор, ювелирные украшения, мобильный телефон, мужские куртки. А чтобы скрыть следы преступления, подожги помещение и скрылись.

    Свидетельница рассказала, что разбудила одного из обвиняемых, спящего в кустах. Проснувшись, он заявил ей: «Зая, я столько по пьяни натворил делов в эту ночь».

    Судебное заседание по уголовному делу назначили на 11 сентября. Подозреваемых обвиняют в убийстве, разбойном нападении и умышленном уничтожении чужого имущества.