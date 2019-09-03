Двух петербуржцев подозревают в жестоком убийстве близнецов

По версии следствия, подсудимые в состоянии алкогольного опьянения пришли к жертвам в квартиру, чтобы ограбить их. Сперва они разделались с 51-летним мужчиной. Они избили его ногами, стулом, а затем закололи ножом в грудь. Жертва скончалась на месте. Сестру погибшего зарезали.

После двойного убийства злоумышленники вынесли все ценное из квартиры: телевизор, ювелирные украшения, мобильный телефон, мужские куртки. А чтобы скрыть следы преступления, подожги помещение и скрылись.

Свидетельница рассказала, что разбудила одного из обвиняемых, спящего в кустах. Проснувшись, он заявил ей: «Зая, я столько по пьяни натворил делов в эту ночь».

Судебное заседание по уголовному делу назначили на 11 сентября. Подозреваемых обвиняют в убийстве, разбойном нападении и умышленном уничтожении чужого имущества.