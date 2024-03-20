Криминал 20 марта 2024, 13:13 Двух пермяков обвинили в убийстве знакомого из-за долгов

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Два пермяка стали фигурантами уголовного дела после того, как убили своего знакомого и спрятали его тело в чужой могиле. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР региона.

Мужчины встретились со знакомым на Северном кладбище 5 марта. Они требовали вернуть долг, а потом, не получив денег, убили приятеля и спрятали тело в одной из могил. Жертву нашли лишь спустя 10 дней.

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Подозреваемых в убийстве задержали, им предъявили обвинение и заключили под стражу.

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