Криминал 02 декабря 2023, 12:09 Двух пенсионеров в Москве обманули на 3,5 миллиона рублей Мошенники обманули двух московских пенсионеров более чем на 3,5 миллиона рублей Freepik

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В Москве двое пожилых людей попались на уловки мошенников и потеряли в общей сложности более трех с половиной миллионов рублей. Одному из пострадавших пришлось брать кредит, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 69-летнему мужчине позвонила незнакомка, представившись сотрудницей оператора сотовой связи. Она сообщила ему о якобы заканчивающемся договоре на обслуживание номера телефона и предложила его продлить. Далее женщина попросила озвучить поступивший код из смс.

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Затем она убедила пенсионера в том, что его личный кабинет в приложении «Госуслуги» взломали. После этого к беседе подключились неизвестные, которые представились работниками службы безопасности банка. Следуя их инструкции, москвич перевел 480 тысяч рублей на «безопасный счет», а также оформил кредит под залог своей машины на 1,5 миллиона рублей, которые перевел аферистам.

Другому пенсионеру позвонила лжесотрудница «Госуслуг» и заявила, что мошенники заполучили его данные и пытаются украсть деньги с его счетов. В разговор вступил якобы сотрудник банка. Он убедил мужчину снять все деньги и перевести их на «безопасные счета». Пенсионер даже получил «договор», в котором было указано, что все его деньги лежат на счетах «банка». Всего он перевел аферистам 1,6 миллиона рублей. Полицейские приступили к поиску злоумышленников.

На днях в Москве телефонные мошенники обманули пенсионера под видом его бывшего работодателя. Они похитили более чем 7,5 миллиона рублей.