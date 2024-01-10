Криминал 10 января 2024, 15:47 Двух парней задержали с крупной партией наркотиков в Пензенской области

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В Пензенской области полицейские задержали на трассе двух жителей Тольятти, которые перевозили крупную партию наркотиков. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, молодые люди 19 лет и 21 года спрятали пакет с запрещенными веществами массой около 400 граммов в заднем бампере машины. В ходе обысков у них обнаружили еще 20 свертков с наркотиками, общий вес составил около трех килограммов.

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Отмечается, что против задержанных возбудили уголовное дело, их заключили под стражу.