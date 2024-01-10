Криминал 10 января 2024, 07:26 Двух офицеров ФСБ обвинили в получении взятки от настоятеля храма на Лубянке Два офицера ФСБ признали вину по делу о взятке у настоятеля храма в Москве РИА «Новости»

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Двум полковников ФСБ, арестованным по подозрению в получении взятки почти в 20 миллионов рублей от настоятеля храма в Москве на Малой Лубянке, предъявили обвинение. Они признали вину.

«Вину полностью признали, но не согласились с квалификацией вменяемой им статьи УК РФ. Настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (статья 159 УК РФ)», — процитировали «Известия» материалы дела.

Обвинение офицерам предъявили по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, взятку офицерам дал настоятель католического храма святого Людовика за принятие решения в арбитражном суде в его пользу.

Обвиняемые находятся в СИЗО. Следствие по их делу продлится до середины марта.

В декабре по подозрению во взяточничестве в Челябинске задержали старшего следователя отдела управления Следственного комитета России по Советскому району. В операции участвовали представители ФСБ.