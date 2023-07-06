06 июля 2023, 14:11
Двух обвиняемых в изнасиловании на юге Москвы взяли под стражу
Суд арестовал двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании прохожей в парке на юге Москвы
Нагатинский межрайонный следственный отдел начал расследовать уголовное дело против двух 21-летних молодых людей, обвиняемых в изнасиловании с угрозой убийства. Мужчин поместили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета в Telegram-канале.
По данным следствия, обвиняемые совершили преступление ночью 2 июля на территории одного из парков на юге Москвы. В состоянии алкогольного опьянения они, угрожая убийством, изнасиловали женщину 1974 года рождения.
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Нагатинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемых под стражу.
Следствие продолжит проводить расследование, направленное на сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее миссис Сибирь — 2016 рассказала о попытке изнасилования таксистом.
Преступления
Изнасилования
Следственный комитет России
Москва 2023
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