Криминал 06 июля 2023, 14:11 Двух обвиняемых в изнасиловании на юге Москвы взяли под стражу Суд арестовал двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании прохожей в парке на юге Москвы Пресс-служба Следственного комитета

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Нагатинский межрайонный следственный отдел начал расследовать уголовное дело против двух 21-летних молодых людей, обвиняемых в изнасиловании с угрозой убийства. Мужчин поместили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета в Telegram-канале.

По данным следствия, обвиняемые совершили преступление ночью 2 июля на территории одного из парков на юге Москвы. В состоянии алкогольного опьянения они, угрожая убийством, изнасиловали женщину 1974 года рождения.

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Нагатинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемых под стражу.

Следствие продолжит проводить расследование, направленное на сбор и закрепление доказательственной базы.

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