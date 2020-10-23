Двух обвиненных в мошенничестве российских бизнесменов экстрадировали из Испании

В Москву из Барселоны привезли омского бизнесмена Владимира Дрокина, который присвоил 600 миллионов рублей дольщиков и скрылся еще в 2011 году. Вместе с ним из Испании экстрадировали еще одного уличенного в аналогичном мошенничестве россиянина.

Двух обвиняемых доставили в российскую столицу в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН. Ранее их объявили в международный розыск, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Среди них — Владимир Дрокин, омский бизнесмен, разыскиваемый с 2011 года», — уточнила она.

Следствие выяснило, что с 2005 по 2009 годы Дрокин привлек для строительства многоквартирных домов принадлежавшие гражданам и юридическим лицам деньги на сумму более 600 миллионов рублей. Средства бизнесмен впоследствии похитил и растратил.

В 2010 году против Дрокина возбудили уголовное дело о мошенничестве. В МВД уточнили, что в последующие два года он стал фигурантом трех уголовных дел по другим преступлениям в сфере экономики.

Еще одного экстрадированного россиянина Алексея Лагунина объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Мужчина возглавлял ярославскую строительную компанию, присвоившую средства более 150 дольщиков. Обещанное жилье люди так и не получили.

«Лагунин обвиняется в неуплате налогов на сумму более 15 миллионов рублей», — заметила Волк. Она добавила, что скрывавшихся от уголовного преследования россиян передали правоохранительным органам РФ.