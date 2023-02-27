Важное 27 февраля 2023, 10:49 Двух наводчиков — агентов спецслужб Украины задержали в Севастополе ФСБ задержала в Севастополе двух агентов спецслужб Украины

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Двух агентов спецслужб Украины, использовавшихся в качестве наводчиков на военные объекты, задержали в Севастополе. Об этом сообщили в ФСБ.

Задержанные подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве наводчиков. По данным ведомства, мужчины — жители Севастополя 1979 и 1995 года рождения. Злоумышленники поддерживали связь со спецслужбами Украины, передавая за деньги данные расположении объектов Минобороны.

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В ФСБ подчеркнули, что утечка этой информации за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России. Правоохранители установили, что мужчина 1979 года рождения выполнял разведывательные задания СБУ: собирал сведения о местонахождении военных объектов и отсылал их по электронной почте.

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Второй подозреваемый подтвердил по телефону намерения о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины, однако не успел передать информацию по независящим от него обстоятельствам, уточнили в пресс-службе.

Против задержанных возбудили дела по статьям о госизмене и установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством. Наказание по этим статьям предусматривают лишение свободы на срок до двадцати лет в первом случае и до восьми лет — во втором. В настоящее время оба подозреваемых арестованы на два месяца.