Криминал 23 декабря 2022, 13:43 Двух наркоторговцев отправили за решетку в Челябинской области

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Два жителя Челябинской области приговорены к лишению свободы за распространение и реализацию наркотических веществ. Об этом сообщил сайт «Полит74.RU».

По данным Nation News, мужчины занимались распространением наркотиков в разных регионах России, в том числе, в Челябинской области. При обыске у них нашли пять килограммов мефедрона.

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Одного мужчину приговорили к 7,5 года лишения свободы, другого - к 4,5.

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