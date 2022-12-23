23 декабря 2022, 13:43
Двух наркоторговцев отправили за решетку в Челябинской области
Два жителя Челябинской области приговорены к лишению свободы за распространение и реализацию наркотических веществ. Об этом сообщил сайт «Полит74.RU».
По данным Nation News, мужчины занимались распространением наркотиков в разных регионах России, в том числе, в Челябинской области. При обыске у них нашли пять килограммов мефедрона.
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Одного мужчину приговорили к 7,5 года лишения свободы, другого - к 4,5.
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Наркотики
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