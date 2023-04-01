Криминал 01 апреля 2023, 14:51 Двух наркокурьеров арестовали в Петербурге по делу о перевозке 200 кг кокаина Суд в Петербурге арестовал подозреваемых в перевозке кокаина на 800 млн рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Колпинский суд Санкт-Петербурга арестовал двух мужчин, задержанных за перевозку особо крупной партии латиноамериканского кокаина в грузовике с фруктами. Оба останутся в СИЗО до 29 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигурантами уголовного дела являются Дмитрий Антипов и Александр Марков. Их обвинили в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

Реклама

Оба не признают вину. При этом Антипов просил суд о домашнем аресте, а Марков оставил решение на усмотрение суда.

Мужчин задержали с поличным 30 марта. У них изъяли более 200 килограммов кокаина. На черном рынке стоимость такой партии оценивается примерно в 800 миллионов рублей.

В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать всех участников преступной схемы поставок запрещенного вещества в страну и каналы его распространения.