Криминал 19 февраля 2024, 22:31 Двух наркодельцов в Подмосковье приговорили к 16 годам колонии Московский областной суд приговорил к 16 годам фигурантов дела о наркотиках Freepik

Читать 360tv в

Московский областной суд вынес приговор двум фигурантам по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Им назначили наказание в 16 и 16,5 лет колонии строгого режима, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Константина Е. и Сергея Ж. приговорили по статье «Незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Речь идет о 25 килограммах наркотических веществ.

Реклама

Подсудимые вместе с соучастниками организовали лабораторию в Раменском, где производили и хранили мефедрон, который планировали продавать в Подмосковье.

Суд назначил Константину Е. наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет шесть месяцев, Сергею Ж. — 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

В Санкт-Петербурге таможенники задержали прибывшего из Гамбурга немца с грузом мармеладных мишек с каннабисом. Против него возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических веществ.