Криминал 01 августа 2023, 11:23 Двух мужчин зарезали в массовой драке мигрантов в Чехове Подмосковный СК возбудил дело после гибели двух мужчин в драке мигрантов в Чехове

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Две группы мигрантов устроили массовую драку в Чехове. Жертвами потасовки стали двое мужчин. Они скончались от колото-резаных ранений, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

ЧП произошло 31 июля на участке трассы на Земской улице. По факту убийства двух человек возбудили уголовное дело, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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Установлено, что драке предшествовал конфликт в одном из местных кафе. Следователи и криминалисты уже осмотрели место драки, два автомобиля, изъяли смывы, следы и ряд предметов, имеющих значение для расследования.

В рамках дела проведут две судебно-медицинские и две дактилоскопические судебные экспертизы. В настоящее время правоохранители принимают меры для установления личностей подозреваемых и их задержания.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, заключили в ГСУ СК.