Двух мужчин заподозрили в убийстве приятеля из-за долгов

Двух жителей Ульяновска заподозрили в убийстве знакомого из-за долгов. В их отношении возбудили уголовное дело, написал сайт «Политика сегодня».

По предварительной версии, убийство произошло весной минувшего года в местном медицинском учреждении. Работники больницы нашли тело мужчины, висящее на перилах лестничной клетки.

Погибший имел долги перед двумя осужденными, которые лечились в этой клинике. Следователи считают, что они задушили должника и решили замаскировать преступление. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.