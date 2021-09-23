Двух мужчин заподозрили в нападении и краже рюкзаков у школьниц в Красноярске

Двух мужчин в Красноярске заподозрили в краже рюкзаков у младшеклассниц. По предварительным данным, они угрожали девочкам ножом. Подозреваемые задержаны. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сообщение о том, что недалеко от школы в Центральном районе города двое неизвестных угрожали ножом ученицам младших классов, а потом украли у них рюкзаки поступила в дежурную часть ведомства.

На место направилась следственно-оперативная группа полиции. Мужчины удалось задержать, они доставлены в отдел полиции.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. С девочками работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

При этом местное интернет-издание «Проспект Мира», ссылаясь на директора школы написало, что школьницы кидали камнями в бездомных, которые резали ножом еду. Поведение девочек якобы возмутило мужчин, и они пригрозили детям, но те испугались, бросили рюкзаки и убежали.