Криминал 14 августа 2023, 19:14 Двух мужчин заподозрили в мошенничестве со сдачей в аренду жилья в Москве Двух мужчин задержали по подозрению в мошенничестве со сдачей в аренду жилья в Москве РИА «Новости»

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Двух мужчин, 26 и 28 лет, задержали в Калининградской области по подозрению в мошенничестве со сдачей в аренду жилья в Москве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По информации ведомства, подозреваемые размещали в интернете фиктивные объявления о том, что сдают квартиру в Москве в аренду. Злоумышленники требовали предоплату для просмотра жилья. Однако после получения денежных переводов они переставали отвечать на звонки клиентов.

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С декабря 2021 года по июль 2023 года МВД зафиксировало 17 подобных случаев. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

Следствие возбудило уголовные дела по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее пенсионер из Москвы отдал мошенникам более 17 миллионов рублей.