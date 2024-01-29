29 января 2024, 11:15
Двух мужчин задержали в Свердловской области по подозрению в изнасиловании девушки
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Свердловской области, которые подозреваются в изнасиловании девушки в Белоярском. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник из силовых структур.
Силовики объявили мужчин в розыск 26 января. По предварительным данным, они надругались над девушкой и украли у нее два телефона, браслет и деньги.
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«Подозреваемых уже доставили в Заречный», — добавил инсайдер агентства.
Преступления
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