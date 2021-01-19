Двух мужчин задержали в Новосибирске при попытке украсть забор в городском парке

В Новосибирске двое мужчин пытались украсть секции чугунного забора городского Центрального парка. Их задержали сотрудники ДПС, которым показался подозрительным стоявший возле зоны отдыха автомобиль без номеров с открытым капотом.

Преступление совершалось ночью. Сотрудники обратили внимание на мужчину, стоявшего рядом с автомобилем ВАЗ-2110 без государственных номеров. У машины был отрыт капот.

«Мужчина 28 лет заметно нервничал, сообщил инспекторам ДПС, что ремонтирует генератор. При этом инструментов у него не было, и было принято решение о полной проверке водителя и автомобиля. В ходе осмотра салона автомобиля были обнаружены чугунные секции забора, 16 элементов и семь металлических столбиков, — рассказали в отделе ГИБДД УМВД РФ по Новосибирску.

Кражу мужчина совершил не один, также задержали его 22-летнего соучастника.

Задержанные рассказали, что планировали украденное продать. Их доставили в отделение полиции, возбуждено уголовное дело. Молодых людей проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.