Двух мужчин задержали в Новосибирске при попытке украсть забор в городском парке
Преступление совершалось ночью. Сотрудники обратили внимание на мужчину, стоявшего рядом с автомобилем ВАЗ-2110 без государственных номеров. У машины был отрыт капот.
«Мужчина 28 лет заметно нервничал, сообщил инспекторам ДПС, что ремонтирует генератор. При этом инструментов у него не было, и было принято решение о полной проверке водителя и автомобиля. В ходе осмотра салона автомобиля были обнаружены чугунные секции забора, 16 элементов и семь металлических столбиков, — рассказали в отделе ГИБДД УМВД РФ по Новосибирску.
Кражу мужчина совершил не один, также задержали его 22-летнего соучастника.
Задержанные рассказали, что планировали украденное продать. Их доставили в отделение полиции, возбуждено уголовное дело. Молодых людей проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.